Stres u różnych grup zawodowych pod lupą naukowców. Bydgoscy psychologowie zakończyli kilkuletni projekt.

Badali sześć grup zawodowych: strażaków, ratowników medycznych, bankowców, sportowców, artystów i pielęgniarki. Teraz chcą stworzyć programy zapobiegające wypaleniu zawodowemu.- Najbardziej odporne na stres okazały się grupy ratowników medycznych, pracowników sektora bankowego oraz sportowców – mówi autor badania doktor Marcin Jaracz z Collegium Medicum UMK. – Na to na pewno wpływa wiele czynników, ale temperament jest jednym z ważniejszych, bo decyduje o tym, jak dobrze radzimy sobie ze stresem, jak dużej stymulacji i ilu wrażeń potrzebujemy w codziennym życiu. Jeżeli ktoś potrzebuje wielu wrażeń, to w sposób naturalny wybierze zawód, który ich dostarczy – na przykład ratownika medycznego czy sportowca – dodaje.Jest też inny ciekawy wniosek - wiele wspólnego mają pielęgniarki i artyści działający w zespołach. Chodzi o gotowość do poświęcenia na rzecz grupy. – U pielęgniarek okazało się, że te same cechy, które stanowią predyspozycje do podjęcia pracy, czyli na przykład większa empatia, skłonność do troski o innych, mogą także sprawić, że przeżywa się więcej stresu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wdrożyć w każdej grupie zawodowej odpowiednie i dopasowane do temperamentu działania profilaktyczne, które mają zapobiegać przeciążeniu i w konsekwencji zapobiegać wypaleniu zawodowemu – mówi doktor Jaracz.