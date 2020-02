– Nie wierzę w zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli dającej rekompensatę TVP i PR, ale obywatele mu to zapamiętają – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska we Włocławku.

Kandydatka PO na prezydenta podczas konferencji prasowej przed Centrum Diagnostyczno-Leczniczym — filii bydgoskiego Centrum Onkologii we Włocławku po raz kolejny apelowała do głowy państwa o zawetowanie noweli przyznającej 1,95 mld zł rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia i przeznaczenie tych środków na onkologię. – Teraz zapewnienia, że będą pieniądze na coś, na co nie było przez ostatnie pięć lat, nie mogą być traktowane poważnie. Ludzie czekają tu i teraz na te pieniądze — rodzice i dzieci chorych apelują o nie. Prezydent musi tego głosu wysłuchać - podkreśliła Kidawa-Błońska.Wicemarszałek Sejmu dodała, że prezydent musi słuchać głosu Polaków, ale ona już nie wierzy w to, że on zawetuje tę nowelizację. – Ale niech wie, że każdy Polak i każda Polka mu to zapamięta, że te pieniądze przeznacza na propagandę, a nie na leczenie ludzi - powiedziała.Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś, że wydatki na świadczenia onkologiczne wzrosną w tym roku do ponad 11 mld złotych.