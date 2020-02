Areszt za znęcanie się nad dziećmi konkubiny

17 lutego Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią aresztował na trzy miesiące 28-letniego Radosława S., podejrzanego o znęcanie się nad dziećmi konkubiny. Matka dzieci w tej sprawie została aresztowała w niedzielę 16 lutego.

Pokrzywdzeni to 8-miesięczny chłopiec i 4-letnia dziewczynka, mieszkające z matką Katarzyną O. i jej partnerem w Mroczy koło Nakła nad Notecią. Chłopiec w piątek wieczorem trafił do szpitala w Bydgoszczy ze złamaniami prawej nogi i lewej ręki, a także ze skręcaniami stawów i licznymi obrzękami. Kobieta twierdziła, że dziecko wypadło z łóżeczka. Chłopiec przeszedł operację. O sprawie poinformowali policję lekarze."Mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem i znęcania się na dziewczynką. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.Oboje podejrzani zostali zatrzymani 15 lutego. Dzień później prokurator przedstawił kobiecie zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem na synkiem i znęcania się nad córeczką, a sąd aresztował ją tymczasowo na trzy miesiące.Za znęcanie się nad dziećmi grozi do ośmiu lat więzienia, a w przypadku zastosowania szczególnego okrucieństwa - do 10 lat.(PAP)