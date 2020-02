22-latek z zarzutami pobicia obcokrajowców w Toruniu

Zarzuty w sprawie pobicia pięciu obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi, do którego doszło 9 dni temu na toruńskiej starówce, usłyszał 17 lutego 22-letni mężczyzna. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

To kolejna osoba, która odpowie za pobicie obcokrajowców. Wcześniej policja poinformowała o nieletnim mężczyźnie, dla którego sprawa znajdzie finał w sądzie rodzinnym. Policja nadal ustala personalia dwóch osób biorących udział w tym zajściu i publikuje ich wizerunek na stronach internetowych."Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu doprowadzili dziś 22-latka do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. Mężczyzna usłyszał zarzuty stosowania przemocy wobec kilku osób na tle narodowościowym oraz udziału w pobiciu. Obu tych czynów dokonał w warunkach chuligańskich. Prokurator zdecydował, że jutro mężczyzna zostanie doprowadzony przez policjantów do sądu, który zdecyduje o jego dalszym losie" - poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowa KMP w Toruniu podinsp. Wioletta Dąbrowska.Policja nadal apeluje do świadków zdarzenia o przekazywanie informacji funkcjonariuszom.Obcokrajowcy zostali pobici i znieważeni ok. godz. 1.30 w nocy z soboty na niedzielę (8-9 lutego) w samym centrum miasta. Śledczy ustalili, że agresorów było kilku. Do zdarzenia odniósł się na swoim oficjalnym koncie w mediach społecznościowych prezydent Torunia Michał Zaleski."Niedzielne zajście na toruńskiej starówce to akt bandytyzmu i skrajnie nienawistnego postępowania, dla którego nie może być akceptacji. Ja z całą stanowczością potępiam takie zachowania! Jednocześnie apeluję, aby osoby, które są świadkami tego typu zdarzeń, natychmiast zawiadamiały właściwe instytucje i służby. Liczę na to, że policja szybko ustali sprawców, a sąd ich przykładnie ukarze. Zero tolerancji dla bandytów!" - napisał dzień po zdarzeniu Zaleski.Przynajmniej jedna z zaatakowanych osób ma miała pęknięte kości czaszki. Sprawcy mieli krzyczeć m.in. "Polska dla Polaków" i +J...ć Ukraińców+. Wśród pobitych osób była także kobieta. (PAP)