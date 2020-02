Polski Czerwony Krzyż ma problem. To śmieci, które coraz częściej lądują w kontenerach na odzież. Zjawisko nasiliło się po nowym roku. Fot. PCK

Do pojemników wrzucamy tylko ubrania, które później są przekazywane osobom potrzebującym. Władze kujawsko-pomorskiego oddziału PCK apelują do mieszkańców: - Nie marnujmy wysiłku tych, którzy chcą pomagać!



– Wystarczy, że w takim kontenerze znajda się rzeczy, które zabrudzą, zanieczyszczą, albo wręcz poniszczą i niestety wysiłek wielu ludzi jest przekreślony. Ze zgłoszeń, które mamy z gmin to są odpady resztkowe, liście, nawet popiół się zdarza. najwięcej takich incydentów jest na terenach „ubogich” – mówiły Danuta Szukalska - szefowa PCK w Bydgoszczy i Agnieszka Lewandowska – koordynator programu.



W całym regionie jest około 1600 kontenerów PCK. Każdy pojemność 200-u kilogramów. Opróżniane są co dwa tygodnie. 70 procent zawartości zyskuje drugie życie...czyli trafia do osób w kryzysie.