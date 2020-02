Grudziądzka Caritas włączyła się w projekt „Lepsza praca, lepsza płaca”. To propozycja dla najmniej zarabiających, bądź osób zatrudnionych na tak zwanych umowach śmieciowych.

– Można otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych na założenie własnej działalności gospodarczej – mówi Natalia Olechnowicz z Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego z Bydgoszczy, głównego koordynatora akcji.– Dla zamieszkałych na terenie Grudziądza, bądź powiatu grudziądzkiego, chełmińskiego, bądź wąbrzeskiego, przewidziane jest wsparcie w postaci dotacji na złożenie działalności gospodarczej, to 23.050 zł oraz wsparcie pomostowe czyli np. na opłacenie ZUS przez pierwsze 6 miesięcy i to jest ok. 500 zł. – dodała Natalia Olechnowicz.Wsparciem zostanie objętych 50 osób, biuro projektu znajduję się w Centrum Caritas w Grudziądzu przy ulicy Klasztornej 6.