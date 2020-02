221 tysięcy złotych i ewentualny zwrot nienależnie pobranych funduszy - to kara, jaką po przeprowadzonej kontroli wstępnie nałożył NFZ na szpital w Rypinie.

Kontrola dotyczyła oddziału chirurgii w latach 2017-2018 - ówczesna dyrekcja miała zawyżyć kontrakt z funduszem zdrowia na ponad 3 mln. zł.- Sytuacja placówki jest bardzo trudna, ale nowy dyrektor, Marek Bruzdowicz, podjął już pierwsze działania w tej sprawie - zapewnił starosta rypiński Jarosław Sochacki.Na brak realnych działań zmierzających do poprawy sytuacji szpitala, narzekają pracownicy zawieszanego już kilkukrotnie oddziału ginekologiczno-położniczego. Lekarze są pewni, że tym razem oddział zostanie definitywnie zamknięty.- Oficjalnym powodem ma być zbyt mała liczba porodów, ale ciężko to zmienić, skoro co chwilę przestajemy działać. Ten oddział powinien istnieć - mówi doktor Janusz Sobociński.Oddział ma zostać zawieszony na 3 miesiące od 1 marca.