Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie z okazji 101. rocznicy zakończenia walk w powstaniu wielkopolskim zorganizowały dziś rekonstrukcję historyczną „Bój o banę”.

Słowo „bana” nawiązuje do języka niemieckiego oraz gwary wielkopolskiej i oznacza pociąg. Jak mówi pomysłodawca inscenizacji Łukasz Naliwajski, odnosi się ona do autentycznych wydarzeń:– Takim dość spektakularnym przedsięwzięciem jeżeli chodzi o powstanie to jest bój o pociąg pancerny w Rynarzewie czy też potyczki pod Kcynią. Kolej miała ogromne znaczenie dla powstania wielkopolskiego.– Cel był taki, żeby zdobyć pociąg pancerny, który wjeżdżał w naszym kierunku. Były cztery próby przebicia się Prusaków na nasze tereny, nieudane, to my zdobyliśmy pociąg – mówi Piotr Dąbrowski, z Towarzystwa Historycznego z Kcyni.W „Boju o banę” udział wzięły grupy rekonstrukcyjne z Bydgoszczy, Kcyni i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.