Mają kota na punkcie kotów i chcą tym zarazić innych

Kot chodzi własnymi ścieżkami, ale potrafi być wspaniałym przyjacielem człowieka. O tym przekonywali pracownicy toruńskiego schroniska dla zwierząt podczas Dnia Kota.

Można było zrobić kocie zabawki, pobawić się z podopiecznymi schroniska i poznać koty do adopcji.– Ludzie z reguły bardziej zauważają psy, a koty są gdzieś tam na uboczu, jako te wredniejsze, żyjące swoim życiem. My staramy się pokazać, że kot potrafi być przyjacielem, potrafi wejść na kolana, przytulić się i być dobrym towarzyszem! – powiedziała jedna z opiekunek.Dzień Kota odbył się też w Centrum Sztuki Współczesnej. Można było kupić kocie książki i gadżety 20% taniej. Organizatorzy zachęcali, by zaoszczędzone pieniądze przekazać na rzecz Fundacji KOT. Dzień kota obchodzimy 17 lutego.