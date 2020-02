Jak działa nasz mózg i czy wszystkie choroby, które go atakują można operacyjnie wyleczyć? - tego dowiedzieli się młodzi z V LO w Bydgoszczy. Zorganizowali Szkolne Dni Nauki i Zdrowia.

Wykład dla licealistów wygłosił światowej sławy neurochirurg - prof. Marek Harat oraz jego syn - dr Maciej Harat, radioonkolog z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. – Cieszę się z każdej okazji, kiedy mogę młodym ludziom opowiadać o tym, co robimy, żeby was zainspirować, może zachęcić do cięższej pracy i pokazać, jak wspaniałą przygodą jest nauka – mówił prof. Marek Harat.– Opowiadałem o Centrum Onkologii i zachęcałem młodych do tego, żeby pomyśleli, jak mamy fajne miejsce pracy i ile można jeszcze ciekawych rzeczy zrobić w tak nieodgadnionej chorobie, jaką jest glejak wielopostaciowy – dodał dr Maciej Harat.W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. – Ta tematyka mnie naprawdę bardzo zainteresowała i będę też pewnie poza szkołą i poza wykładami, zgłębiała swoją wiedzę na ten temat – mówiła jedna z licealistek.