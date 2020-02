Z okazji walentynek przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zachęcali w Bydgoszczy, by zakochać się w swoim sercu i o nie zadbać. Na Starym Rynku były też romantyczne piosenki, taniec, zumba i pokazy sportowe.

To wszystko działo się na scenie, ustawionej na rynku, ale – poza zabawą - były też informacje o przeszczepach i pogadanki o zdrowym stylu życia. – Walentynki to dobry dzień, by pomyśleć o innych - mówił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. – UTP miało pomysł, by przy okazji walentynek pokazać, jak ważna jest miłość do drugiego człowieka, wyrażająca się zgodą na przeszczepy.Uczestników imprezy zapytaliśmy, jak zadbać o swoje serce. – Przede wszystkim kochać – odpowiadali zgodnie. – Ale też uprawiać sport – jeździć rowerem, biegać, pływać.Z kolei przy ul. Mostowej działacze Młodzieży Wszechpolskiej przekonywali, że kochać można za urodę, dobro, ale także piękną przyrodę. Po raz kolejny zorganizowali akcję plakatową „Kocham Polskę". – Miłość ma wiele twarzy, a walentynki można obchodzić w patriotyczny sposób - mówił Michał Goliński z Młodzieży Wszechpolskiej. – Chcemy przypomnieć o miłości do ojczyzny, a także o polskiej przyrodzie i kwestii dbania o nią oraz o szeregu zaniedbań, które powstały przez lata, czego efektem są niestety bomby ekologiczne – takie, jak Zachem. Ekologia nie może być tylko zbiorem pustych frazesów, wypowiadanych przez celebrytów, tylko musi iść za tym realna akcja – przekonywał.