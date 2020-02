W piątek (14 lutego) około godz. 16-17 planowane jest czasowe zamknięcie ruchu na drodze krajowej nr 5, przebiegającej przez teren gminy Szubin. Utrudnienia potrwać mogą do 4 godzin.

Utrudnienia związane są z usuwaniem skutków wypadku, do jakiego doszło w czwartek na drodze nr 5 w Łochowie, gdzie kierujący pojazdem DAF z naczepą – w wyniku niedostosowania prędkości do warunków drogowych – na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. DAF-em kierował 26-letni obywatel Białorusi. Kierowca był trzeźwy i nie doznał obrażeń.W związku z zamknięciem drogi, organizowane są objazdy:– dla kierowców jadących z Poznania w stronę Bydgoszczy: w miejscowości Rogowo pojazdy kierowane będą na miejscowość Łabiszyn, następnie z Łabiszyna w kierunku Brzozy, Bydgoszczy.– dla kierowców jadących z Bydgoszczy w stronę Poznania: w miejscowości Zamość pojazdy osobowe kierowane będą na Tur, stamtąd do Szubina. Pojazdy ciężarowe już w Bydgoszczy kierowane będą na drogę krajową nr 10, gdzie przez Nakło będą mogły dojechać do Szubina.