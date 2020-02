Odpowiednie żywienie chorego onkologicznie może tanio, szybko i trwale poprawić jakość jego życia. Dotyczy to zarówno pacjentów przed operacją, po operacji czy pacjentów paliatywnych. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy trwa VI sympozjum naukowe „Terapia Żywieniowa w Onkologii”. Obecni są specjaliści z całej Polski.

Jak mówi dr Michał Jankowski - przewodniczący komitetu naukowego sympozjum, rola diety w leczeniu onkologicznym jest wciąż jeszcze niedoceniana.- W świadomości społecznej dietetyk jest po to, aby chorego odchudzić, a nie po to, aby utrzymać masę ciała bądź wzmocnić jego masę mięśniową czy też żeby chory po prostu przybrał na wadze. Ogromnym problemem jest brak odpowiedniego wsparcia dietetycznego, ale problemem jest również brak odpowiednich procedur czy też odpowiednich możliwości terapeutycznych pod kątem leczenia żywieniowego chorych onkologicznych - powiedział dr Michał Jankowski.- Zaprosiliśmy najwspanialszych profesorów i lekarzy zajmujących się chirurgią onkologiczną, chirurgia laryngologiczną, gdyż ich pacjenci są tymi, dla których ta terapia żywieniowa jest najbardziej potrzebna. Ogólne wyniszczenie organizmu w trakcie terapii powoduje to, że to żywienie - właściwy dobór żywienia, czasami właściwa metoda żywienia, gdyż pacjent czasami nie może przełykać - jest niezwykle istotne dla tego pacjenta - powiedziała Katarzyna Klawińska-Knach dyrektor do spraw organizacyjnych i rozwoju Centrum Onkologii w Bydgoszczy.- Tylko dobrze odżywionego, przygotowanego chorego można leczyć radykalnie z powodzeniem i mieć nadzieję, że uniknie powikłań. Chodzi o zmianę przyzwyczajeń, o zmianę podejścia do chorego onkologicznego. Chodzi o zmianę pryncypiów. Chcemy, aby żywienie chorego z nowotworem było jednym z podstawowych elementów terapii tych chorych - dodał dr Michał Jankowski.