Szczątki ludzkie, pozostałości kościoła, fragmenty ceramiki - to część okrycia dokonanego przez archeologów pracujących przy modernizowanym rondzie Bernardyńskinm w Bydgoszczy. Andrzej i Anna Retkowscy pracowali ostatnio w bezpośrednim sąsiedztwie i piwnicach kamienicy, która będzie wyburzana.

- Można było spodziewać się pozostałości szczątków ludzkich przykościelnego cmentarza i to potwierdziliśmy - powiedział Andrzej Retkowski.



- Na tym etapie prac już wiemy, że w piwnicach cmentarz miał kontynuację i w zachodniej części budynku Zbożowy Rynek 4, mniej więcej około pół metra pod posadzką piwnicy, znaleźliśmy szczątki ludzkie, niektóre w układzie anatomicznym, niektóre w dość bezładnym, ale niewątpliwie świadczy to o istnieniu w tym miejscu kontynuacji cmentarza przykościelnego św. Stanisława. Dzięki tym pracom będziemy wiedzieli więcej o nowożytnej historii Bydgoszczy - dodała Anna Retkowska.



- Dla nas to są bardzo cenne zabytki, artefakty - pozostałości ceramiki i naczyń nowożytnych i średniowiecznych. Dla przeciętnego Kowalskiego to są śmieci, a dla nas elementy datujące, które pozwolą zorientować się w chronologii osadnictwa poza obszarem murów miejskich - podkreślają archeolodzy.



Efekty prac archeologów znajdą się w szczegółowym opisie ilustrowanym dokumentacją fotograficzną. Wyburzanie kamienicy przy rondzie (na skrzyżowaniu ulic Bernardyńskiej i Wały Jagiellońskie) ma się rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.