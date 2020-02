Jak i gdzie spędzić Dzień Zakochanych? Propozycji jest wiele. Fot. Pixabay.com

W zoo, w parku, na moście i w tramwaju - w Walentynki w Bydgoszczy miłość można wyznać sobie wszędzie i na każdy sposób. Jak i gdzie spędzić Dzień Zakochanych? Propozycji jest wiele. Walentynkowo w mieście będzie przez cały weekend.

Organizatorzy ekologicznych Walentynek przekonują, że święto zakochanych to doskonała okazja, aby segregować śmieci. W ten sposób można bowiem wyrazić miłość do środowiska. W ramach akcji „Kocham Bydgoszcz, segreguję” mieszkańcy mogą sfotografować się z wielkim sercem. W zamian otrzymają ekozestaw ułatwiający segregację śmieci. Ekoserce stanie w Amfiteatrze przy ul. Mostowej między 12:00 a 14:00.



Z kolei bydgoski UTP wraz z Urzędem Marszałkowskim zapraszają po południu na Stary Rynek. W ramach akcji „Zakochaj się” specjaliści będą zachęcać do zdrowego stylu życia, dbania o serce, będą też promować transplantację. A wszystko podczas pikniku rodzinnego. Będzie też koncert i konkursy z nagrodami. Początek zabawy o 17:00.



W ogrodzie botanicznym w Myślęcinku staną natomiast ławeczki zakochanych z wygrawerowanymi imionami kochających się osób. W sobotę, nie tylko zakochani, będą mogli przejechać się walentynkowym, zabytkowym tramwajem, który kursować będzie na trasie Las Gdański - Rycerska.



Na koniec, w niedzielę Walentynkowy Dzień Kota w myślęcińskim zoo.