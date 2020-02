Zbigniew Sosnowski: Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować

Jeden wspólny obszar funkcjonalny łączący Bydgoszcz z Toruniem i ościennymi gminami czy dwa oddzielne obszary? Do dyskusji, która pojawiła się na antenie Polskiego Radia PiK włącza się wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.

Niedawno szef radnych PiS w sejmiku Michał Krzemkowski stwierdził, że łączenie obu miast jest niecelowe i powinny powstać dwa osobne obszary funkcjonalne. Wcześniej podobną opinię wyraził prezydent Bydgoszczy. Sprzeciwił się temu prezydent Torunia Michał Zaleski.Zbigniew Sosnowski jest zwolennikiem łączenia.- Te dwa miasta nie współpracują ze sobą, a dość ostro rywalizują. tak bardzo bym chciał, by te dwa miasta doprowadziły do ścisłej współpracy, w efekcie wytworzył się jeden wspólny, wielki ośrodek dla całego województwa, gdzie zniknęłaby dyskusja o podziałach, a skupilibyśmy swoją uwagę na rozwiązywaniu istotnych problemów. Jeden ZIT byłby znacznie lepszy. Sprawiałby, że Bydgoszcz i Toruń były sobie bliższe. To przyczyniłoby się do dalszego dobrego rozwoju całego województwa kujawsko-pomorskiego - uważa wicemarszałek województwa.