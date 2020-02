- Złożyłem zawiadomienie do prokuratury, bo jest to nonszalancja wobec zdrowia mieszkańców Grudziądza - powiedział Marek Nowak. Fot. Archiwum

Marek Nowak zawiadamia grudziądzką prokuraturę w sprawie przyszpitalnej apteki. Były dyrektor szpitala uważa, że zamykając jedyną w mieście całodobową aptekę złamano prawo.

- Jest to złamanie nie tylko prawa miejscowego, ale również złamanie 94. artykułu prawa farmaceutycznego, który na burmistrza, prezydenta, wójta nakłada obowiązek, żeby w każdej miejscowości działała apteka całodobowa. Dlatego złożyłem zawiadomienie do prokuratury, bo jest to nonszalancja wobec zdrowia mieszkańców miasta - powiedział Marek Nowak.Wcześniej aptekę „Pod Solankami” prowadził Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu. Teraz lecznica chce sprzedać obiekt, ale na prowadzenie apteki nie ma chętnych.