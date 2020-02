Poniedziałkowe uroczystości w Pucku z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku. Fot. www.facebook.com/kaszubi

Jan Wyrowiński - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, były poseł z Torunia i wicemarszałek Senatu wyraził oburzenie i dezaprobatę z powodu niewybrednego obrażania prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

W czasie poniedziałkowej uroczystości współorganizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie grupa manifestujących próbowała zakłócić spotkanie z prezydentem RP. Pikietujący mieli ze sobą transparenty, na których widniały m.in. hasła „Konstytucja”, „Duda jesteś wstydem narodu”, „Duda = 4 litery”, „Przestańcie kraść, wyPAD 2020”. Demonstrujący gwizdali i wykrzykiwali hasła: „Marionetka”, „Będziesz siedział”, „Cała Polska z was się śmieje komuniści i złodzieje”.



Swoje oburzenie zachowaniem grupy demonstrantów wyrazili Kaszubi. Teraz głos zabrał prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński. Swoje oświadczenie opublikował na Facebooku:



”Wyrażam oburzenie i dezaprobatę wobec faktu wykorzystania współorganizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie uroczystości 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem do niewybrednego obrażania Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent był naszym gościem. Jego obecność nadała tej tak ważnej dla Kaszubów i wszystkich mieszkańców Pomorza uroczystości wyjątkową rangę, poprzez podkreślenie wielkiego znaczenia jakie miał dla Polski fakt powrotu ziemi pomorskiej do Macierzy oraz docenienie roli Kaszubów w tym epokowym wydarzeniu. Dał temu wyraz w swoim wystąpieniu.



10 lutego 2020 roku był wielkim świętem dla Kaszub i Pomorza. Protestujący okazali w tym dniu brak szacunku nie tylko wobec Pana Prezydenta, który uczestniczył w puckich uroczystościach reprezentując majestat Rzeczypospolitej oraz wobec organizatorów, ale również – a może przede wszystkim - wobec tych, którzy z wielu stron Polski tak licznie przybyli tego dnia do Pucka, aby cieszyć się z wyjątkowego jubileuszu. Bardzo nad tym ubolewam.



Jako organizatorzy i uczestnicy tego święta, staliśmy się wszyscy ofiarą przekraczających wszelkie normy politycznych emocji, które niestety w naszej Ojczyźnie narastają od lat. Ich skutki deprecjonują ciężką, wieloletnią pracę takich społecznych, apolitycznych organizacji jak Zrzeszenie. To nie był właściwy czas i to nie było właściwe miejsce na tego rodzaju protest.



Wyrażam także żal, że na tak ważnej uroczystości na wysokości zadania nie stanęły służby chroniące najważniejszą osobę w Państwie. Niczym nie uzasadnione zamieszanie organizacyjne, którego skutkiem było m.in. : nie dopuszczenie części gości i pocztów sztandarowych Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego na uroczystą mszę św. było dla nas ogromnym, negatywnym zaskoczeniem. Pozostawiło niesmak i rozgoryczenie wśród przybyłych - nieraz z bardzo daleka - członków naszej organizacji.



Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Jan Wyrowiński”



Jan Wyrowiński urodził się w Brusach. W czasach PRL był opozycjonistą. Po 1989 r. działał w Unii Demokratycznej, Unii Wolności oraz w Platformie Obywatelskiej, z której wystąpił w 2016 r. na znak protestu przeciw postulatowi likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Był wicemarszałkiem Senatu, posłem na Sejm pięciu kadencji. Od 2019 r. jest prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Mieszka w Toruniu.