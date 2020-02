Ponad 406 tys. zł zebrał w tym roku Włocławek dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Włocławski sztab podsumował 28. finał akcji. W sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B spotkali się przedstawiciele władz miasta, sponsorzy, partnerzy akcji i wolontariusze.

- Zaprosiliśmy tutaj wszystkich Państwa, żeby wam podziękować za to, że graliście razem z nami i że po raz kolejny włączyliście się w tę przepiękną inicjatywę i razem z nami zagraliście dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Przebiliśmy zeszłoroczny rekord o 100 tysięcy złotych. Wielkie brawa dla Państwa - dla naszych partnerów, sponsorów, sztabowców, dla blisko 500 wolontariuszy, którzy przez ten jeden dzień chodzili z puszkami. Miejmy nadzieję, że te pieniądze niebawem wrócą do Włocławka w postaci sprzętu, który trafi do szpitala - powiedział Kacper Marciniak, szef sztabu WOŚP we Włocławku.Hitem licytacji okazał się złoty medal Anwilu podarowany przez prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego. Osiągnął kwotę 6,9 tys. zł.