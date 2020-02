Smogożercy na start! Uczniowie sadzą drzewa!

Do akcji sadzenia drzew, krzewów i roślin miododajnych na szkolnych podwórkach zgłosiło się ponad 30 szkół. Fot. pixabay.com

Ponad 30 szkół z Bydgoszczy i okolic włączyło się do realizacji projektu Bydgoskiego Alarmu Smogowego pod hasłem „Dam Ci tlen, a smog i CO2 zjem”.

„Dam Ci tlen, a smog i CO2 zjem” to akcja sadzenia drzew, krzewów i roślin miododajnych na szkolnych podwórkach realizowana równolegle z edukacją ekologiczną. Sadzenie drzew odbywać się będzie na przełomie marca i kwietnia br.- W związku z zanieczyszczeniami jakie pojawiły się w naszym świecie, rośliny i drzewa bardzo nam sprzyjają. Nie chodzi tu tylko zanieczyszczenia powietrza, ale również zanieczyszczenia gleby, wody i musimy zadbać o to, żeby zminimalizować zakres tych zanieczyszczeń. Dlatego zachęcamy do sadzenia drzew jak najwięcej osób - mówi Anna Szefler.Zgłosiło się ponad 30 szkół. Mamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Obecnie nie przyjmujemy już zgłoszeń, ale mamy w planach rozszerzenie akcji w następnych miesiącach - mówi Kamila Gawrońska-Dickson.