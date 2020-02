W konkursie „Mój innowacyjny wynalazek” nagrodzono i wyróżniono ponad 20 osób. Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Wyobraźnia młodych nie zna granic. Udowodnili to uczestnicy konkursu "Mój innowacyjny wynalazek". Uczniowie podstawówek mieli za zadanie narysować i opisać swój wynalazek, ich koledzy ze szkół ponadpodstawowych stworzyli modele przestrzenne.

Karmelek, który leczy zęby, czy robot noszący książki - to część pomysłów, które trafiły na konkurs pod hasłem „Mój innowacyjny wynalazek”. Jego idea jest prosta - pobudzić kreatywność uczniów w wieku od 6 do 20 lat.



- Młodzież jest genialna w swych pomysłach - przyznaje Maciej Krużewski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.



- Nawet najbardziej wyimaginowany pomysł, który dzisiaj takim nam się wydaje, za jakieś 20-30 lat w staje się faktem. Być może kiedyś jakieś dziecko narysowało na kartce telefon, który obsługuje się palcem i nie musi mieć słuchawki, a dzisiaj jest on naszym naturalnym gadżetem - dodaje Maciej Krużewski.



W konkursie „Mój innowacyjny wynalazek” nagrodzono i wyróżniono ponad 20 osób.