Inwestycje w kadrę lekarską i pielęgniarską, polepszenie dostępności do lekarzy specjalistów oraz poprawa systemu opieki psychiatrycznej - to zadania na najbliższe lata w obszarze ochrony zdrowia na Kujawach i Pomorzu.

11 lutego we Włocławku dyskutowano o strategii rozwoju województwa do 2030 roku w kontekście służby zdrowia. W panelu eksperckim we włocławskim szpitalu udział wzięli przedstawiciele władz, lekarze i naukowcy.- Opracowanie strategii rozwoju województwa ma pomóc jak najlepiej wykorzystać środki unijne w nowej perspektywie. Mówi Sławomir Kopyść - wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.Strategia rozwoju województwa ma zostać przyjęta pod koniec września br. W najbliższych tygodniach odbędzie się jeszcze kilkanaście paneli branżowych oraz spotkania środowiskowe.