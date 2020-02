Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego na Kujawach i Pomorzu przekonują, że tylko ich kandydat ma szansę na wygraną z Andrzejem Dudą.

Ludowcy zachęcają więc do wsparcia działań sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza w regionie, a w maju oddania na niego głosu.- To będzie prezydent, który będzie łączyć, a nie dzielić Polaków - mówili na konferencji w Bydgoszczy politycy kujawsko-pomorskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.- Zachęcamy wszystkich młodych ludzi, by angażowali się w ten nasz wielki ruch, który nazywamy „Władysław Kosiniak-Kamysz 2020” - mówił poseł Dariusz Kurzawa.- W drużynie Władysława Kosiniaka-Kamysza jest miejsce dla każdej Polki i każdego Polaka - mówił Zbigniew Sosnowski, prezes PSL na Kujawach i Pomorzu.- Kampania, którą będziemy prezentowali, ma być kampanię merytoryczną. Chcemy rozmawiać z Polakami, z mieszkańcami naszego województwa o problemach, które ich nurtują - mówił senator Ryszard Bober.