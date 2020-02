Marek Bruzdowicz został ponownie wybrany dyrektorem szpitala w Rypinie.

Nowy dyrektor do spraw medycznych ma doświadczenie w kierowaniu tą placówką – był jej szefem w latach 1993-2016. Za jego kierownictwa, szpital był stawiany za wzór innym lecznicom.– Nowe władze wybrano po rezygnacji ze stanowiska Romana Wasielewskiego - tłumaczy starosta powiatu rypińskiego Jarosław Sochacki. – Ten ostatni przejął szpital w bardzo ciężkim okresie. Jak się okazało, sprostał temu wyzwaniu, ale sam powiedział do mnie, że kończy się jego czas i jego misja została zakończona.Zdaniem pracowników szpitala, nowe władze to próba reanimacji placówki, która od 2017 roku znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej. Ponadto swojej przyszłości nie jest pewien oddział ginekologiczno-położniczy, którego działanie będzie wkrótce kolejny raz zawieszone. W szpitalu brakuje także kadry lekarskiej na oddziale chirurgii dziecięcej.