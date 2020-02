Zabranianie uczniom farbowania włosów, robienia makijażu czy malowania paznokci jest łamaniem ich praw – twierdzi poznańska Fundacja na Rzecz Praw Uczniów. Jedno ze swoich pism wystosowała do podstawówki w Solcu Kujawskim.

Zdaniem poznańskiej fundacji, statuty wielu szkół w Polsce łamią prawa ucznia. Wśród wymienionych trzynastu szkół w Polsce, do których fundacja wystosowała pisma, jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim.– Nie mamy poczucia, że łamiemy prawo - mówi dyrektor szkoły Helena Składanowska. – Szczegółowe kryteria, do których ma obiekcje fundacja, dotyczą oceny z zachowania. Doszliśmy do wniosku, że nie ingerujemy w to, jak uczniowie wyglądają po lekcjach, natomiast na terenie szkoły – jeżeli ktoś chce mieć ocenę wzorową czy bardzo dobrą – powinien stosować się do tych kryteriów. Do tej pory nie mieliśmy żadnych uwag, jeśli chodzi o zapisy w statucie, ale jeżeli prawnicy zdecydują, że są niezgodne z prawem, to będziemy musieli się dostosować i je zmienić.O rzekomym łamaniu praw uczniów fundacja powiadomiła także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. Dodajmy, że kontakt z fundacją można uzyskać tylko przez stronę jednego z portali społecznościowych, a jej prezesem jest uczeń liceum, którego w Krajowym Rejestrze Sadowym reprezentują przedstawiciele ustawowi do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności.