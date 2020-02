Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy w odbywających się w niedzielę w Gdańsku i w poniedziałek w Pucku w województwie pomorskim obchodach stulecia zaślubin Polski z morzem. Pucki rynek, na którym odbędą się jutrzejsze uroczystości patriotyczne z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, jest metą sztafety biegaczy, która wystartowała w piątek z Bydgoszczy i Torunia.

W niedzielę marszałek Piotr Całbecki był gościem uroczystej sesji sejmiku województwa pomorskiego. Także w Gdańsku zaplanowano inscenizację historyczną - na gdańskim Dworcu Głównym władze miasta i regionu powitano hallerczyków i ich dowódcę przekazując generałowi Hallerowi obrączki, które w poniedziałek zostaną z uroczystym ceremoniałem wrzucone do morza.Osią puckich wydarzeń jest inscenizacja historycznego aktu zaślubin sprzed stu lat z udziałem grupy rekonstrukcyjnej. Przywiezie ją do miasta pociąg z epoki, na którego pokład wsiądą także w Gdańsku przedstawiciele regionalnych i lokalnych samorządów. Na Starym Rynku zostanie odsłonięta tablica poświęcona puckiemu działaczowi niepodległościowemu Antoniemu Miotkowi. W programie także m.in. uroczysta msza święta i ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem generała Józefa Hallera, a potem także koncert patriotyczny, wieczór z szantami, spektakl laserowy na wodzie oraz wystawy tematyczne w rynku, porcie rybackim i w Muzeum Ziemi Puckiej.Obchody stulecia powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Macierzy odbywają się także w Kujawsko-Pomorskiem; zaplanowane zostały na cały rok. Składają się na nie wydarzenia kulturalne, realizacje wydawnicze, imprezy sportowe i kampania edukacyjno-historyczna w szkołach. 10 stycznia, w setną rocznicę ratyfikacji traktatu wersalskiego, który ostatecznie potwierdził polskie granice na zachodzie i północy, w Toruniu odbyła się uroczysta sesja sejmików województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.