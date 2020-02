Skutkiem przechodzącego przez Wyspy Brytyjskie sztormu Ciara są dziesiątki odwołanych lotów. Fot.Archiwum

W związku z sytuacją pogodową na Wyspach Brytyjskich odwołany został popołudniowy lot Ryanaira z Londynu Luton do Bydgoszczy i rejs powrotny - poinformował rzecznik bydgoskiego lotniska Daniel Mackiewicz. Pozostałe rejsy odbywały się i odbywają normalnie.

Samolot Ryanaira planowo miał przylecieć do Bydgoszczy o godzinie 17.20 i miał odlecieć z powrotem o godzinie 22.25.



Skutkiem przechodzącego przez Wyspy Brytyjskie sztormu Ciara są dziesiątki odwołanych lotów, ograniczony ruch pociągów, ostrzeżenia przed podtopieniami. Wydane przez meteorologów alerty pogodowe będą obowiązywać co najmniej do północny w niedzielę.



Wiatry w całej Wielkiej Brytanii przekraczają prędkość 100 km/godz., a rekordowo silny, w miejscowości Aberdaron w północno-zachodniej Walii, osiągnął nawet 149 km/godz. W niektórych miejscach w północnej Anglii i północnej Walii poziom opadów przekroczył już 100 mm.