Są częścią rodziny, wyczuwają nastrój i jak człowiek potrzebują bliskości. Kocie piękności można podziwiać na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Zespole Szkół nr 16 w Toruniu.

- Koty bardzo wyczuwają nasze emocje - i jak jesteśmy smutni i jak weseli. Bardzo przyzwyczajają się do człowieka. Odczuwają dłuższą nieobecność opiekuna. Kot to maskotka, przyjaciel i członek rodziny - mówią uczestnicy wystawy.Dla hodowców przygotowano wiele szkoleń. Impreza potrwa do niedzieli.