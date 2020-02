Promesy na ponad 5 mln zł w ramach programu Maluch plus na miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych w województwie kujawsko-pomorskim w piątek w Bydgoszczy wręczyła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Łącznie region z programu Maluch plus w tym roku otrzyma 11,3 mln zł, które trafią do samorządów i podmiotów prywatnych na opiekę nad dziećmi do trzech lat.– Program Maluch plus to drugi nasz program sztandarowy po programie Rodzina 500 plus. Dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy od pięciu lat bardzo mocno wpieramy rodzinę. Zależy nam na tym, żeby rodziny lepiej funkcjonowały, żeby lepiej im się żyło. To absolutnie widać w szkołach, w rodzinach. W styczniu ogłosiliśmy konkurs tegorocznej edycji programu Maluch plus na utworzenie nowych miejsc opieki społecznej dla dzieci do trzech lat – powiedziała na konferencji prasowej wiceszefowa MRPiPS, która jest też pełnomocnikiem rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej.Michałek podkreśliła, że był to obszar, który wymagał interwencji, ponieważ zwłaszcza w gminach wiejskich i w miasteczkach żłobków właściwie nie było, a rodzice na czas pracy nie mieli gdzie zostawić dzieci pod opieką.Michałek poinformowała, że w całej Polsce z programu Maluch plus samorządy i instytucje niepubliczne w 2020 r. otrzymają 336,6 mln zł, dzięki czemu powstanie 22,8 tys. miejsc opieki nad maluchami w 817 żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych.Z tej puli województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 11,3 mln zł. Powstanie 812 nowych miejsc opieki nad maluchami, powołanych zostanie siedem instytucji w gminach, które dotychczas nie miały takich placówek.Promesy na łączną kwotę 5,3 mln zł przekazano 10 gminom. Najwięcej pieniędzy otrzyma gmina Czernikowo w powiecie toruńskim – 1,25 mln zł, która stworzy 38 miejsc w żłobkach. Po 660 tys. otrzymają Aleksandrów Kujawski i Brześć Kujawski na utworzenie 20 miejsc w żłobkach.Kluby dziecięce powstaną gminach Radzyń Chełmiński (15 miejsc, 495 tys. zł), Książki (8 miejsc, 267 tys. zł) i Bądkowo (20 miejsc, 500 tys. zł).Michałek podkreśliła, że premier Mateusz Morawicki, powołując ją na stanowisko pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej, postawił przed nią zadanie przygotowania ustawy o ekonomii społecznej.– Mam nadzieję, że do końca roku będę mogła przedstawić ustawę rządowi. Zamierzam to robić w oparciu o bardzo szerokie konsultacje społeczne. W tej chwili w Polsce takich regulacji nie ma. Oczywiście są przedsiębiorstwa społeczne, ale one nie funkcjonują w oparciu o jedną ustawę. Musimy to zebrać w jednym dokumencie – zaznaczyła pełnomocnik.