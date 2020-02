Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy przystąpił do pilotażowego programu „Dieta Mamy". Chodzi o to, aby kobiety będące pod opieką lecznicy otrzymywały bardziej zbilansowane i różnorodne posiłki oraz mogły konsultować się z dietetykiem, także po opuszczeniu szpitala.

- W programie Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym „Dieta mamy" chodzi przede wszystkim o to, by w szpitalach poprawić sytuację mam - mówi Anna Siwiec, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.- Do tej pory, na oddziałach, które są objęte pilotażem, to jest na Oddziale Ginekologii i Patologii Ciąży i Położnictwa, w ramach diety podstawowej panie miały dziennie trzy posiłki, a w ramach tego programu pilotażowego, jest to posiłków pięć.- W dodatku te posiłki mają być i bardziej różnorodne, i lepiej zbilansowane - dodaje Małgorzata Nartowicz, szpitalna dietetyczka. - Pacjentki może nie tyle, że mają dania do wyboru, ale naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tych produktów, bardzo się poprawiła, jedzenia jest także więcej. Inne zapotrzebowanie na kalorie mają panie w okresie laktacyjnym, a inne panie w pierwszym, czy drugim trymestrze.- Podpisałam zgodę i poinformowano mnie, że szpital uczestniczy w takim programie - mówi Ewa Bem, świeżo upieczona mama Olka. - Muszę przyznać, że różnica jest ogromna, po prostu jedzenie jest przepyszne - chwalisz szpitalną dietę pani Ewa.Dietetyczny program ma propagować zasady zdrowego żywienia wśród kobiet ciężarnych. Pacjentki i młode matki dwa razy w tygodniu będą miały do dyspozycji dietetyka.