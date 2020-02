Odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wznowienie prac Trójkąta Weimarskiego mogą być szansą dla Polski. Tak uważa bydgoski poseł Nowej Lewicy, Jan Szopiński. Gość Rozmowy Dnia Radia PiK pozytywnie ocenia efekty wizyty prezydenta Francji w Polsce.

- To może być sytuacja dobra dla Polski. Mamy wspólne oczekiwania, chociażby co do polityki rolnej, czyli wspólny element nacisku na Unię Europejską. Ten system współpracy tych trzech krajów to jest niewątpliwie szansa dla Polski. Wizyta była sukcesem polskiej dyplomacji. Z prezydentem Francji przejechało kilku ministrów cała grupa zaangażowana w sprawy gospodarki. Spotkanie oceniam jako zupełnie pozytywne, jako element odblokowania pewnych relacji, które były zablokowane, relacji, które mogą wpływać na rozwój polskiej gospodarki - mówił w Rozmowie Dnia PR PiK poseł Nowej Lewicy, Jan Szopiński.