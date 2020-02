Spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, a potem razem z kolegą porzucił ciało kobiety. Przed brodnickim sądem rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

Do zdarzenia doszło 13 sierpnia, w miejscowości Księte w gminie Świedziebnia. Auto prowadził Rafał B.- We krwi miał ponad 2 promila alkoholu - mówi Alina Szram, prokurator rejonowy z Brodnicy.- Kierowca stracił panowanie nad pojazdem zjechał do rowu, a następnie uderzył przodem auta w drzewo. Sprawca wypadku oraz drugi z pasażerów nie udzielili rannej kobiecie żadnej pomocy. Nie wezwali pogotowia i w efekcie doszło do śmierci pokrzywdzonej, wówczas mężczyźni postanowili ukryć zwłoki przeciągając ciało kobiety około 100 m na pobliskie pole, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia porzucając uszkodzone auto. To właśnie auto zwróciło uwagę kierowcy, który tej nocy przejeżdżał tamtędy i powiadomił policję o wypadku - opisywała szczegóły zdarzenia prokurator Alina Szram.Rafałowi B., który prowadził auto grozi do 15 lat pozbawienia wolności, pasażerowi do lat 8.