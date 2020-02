Rozpoczęła się rozbiórka kamienicy przy rondzie Bernardyńskim w Bydgoszczy. W pierwszej kolejności zdemontowane zostanie jej wnętrze, później zostanie zburzona. W miejscu kamienicy powstanie nowa jezdnia i chodniki.

Wszystko może potrwać nawet kilka miesięcy. A to oznacza utrudnienia w ścisłym centrum miasta dla kierowców i dla pieszych. Co na to mieszkańcy?– Tak to jest, jak chcemy coś nowego wybudować, to trzeba coś zburzyć. Jak sie buduje to muszą być utrudnienia, dla mnie to nie będzie kłopotliwe – mówili przechodnie.Przypomnijmy, że rozbiórka kamienicy jest elementem rozbudowy infrastruktury drogowej w związku z budową linii tramwajowej na ulicy Kujawskiej.