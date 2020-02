Bydgoszcz jako jedyne polskie miasto walczyło o zaszczytny tytuł Najlepszego Europejskiego Celu Podróży 2020. Konkurowano z m. in. Paryżem czy Berlinem. Ostatecznie zwyciężyło francuskie miasto Colmar. Bydgoszcz zajęła 10 miejsce wyprzedzając m. in Rzym, irlandzkie Cork czy Menorcę w Hiszpanii.

Bydgoszcz konkurowała z 20 miastami europejskimi wskazanymi przez EBD (European Best Destination). Były to Rzym, Rotterdam, Sibiu, Ateny, Berlin, Colmar, Menorca, Tbilisi, Praga, Cork, Heviz, Wiedeń, Paryż, Rochefort, Rijeka, Madryt, Cascais, Reykjavik, Namur.O wynikach konkursu zadecydowało głosowanie internetowe, które zakończyło się w środę, 5 lutego. Najwięcej głosów i tym samym tytuł Najlepszego Europejskiego Celu Podróży 2020 zdobyło miasto Colmar we Francji. Bydgoszcz uplasowała się zaraz za Paryżem zajmując 10 miejsce.Bydgoszcz wyprzedziła takie miasta jak Menorca w Hiszpanii, Cork w Irlandii, Rochefort we Francji, Heviz na Węgrzech i sam Rzym.Bydgoszcz po raz pierwszy brała udział w tym prestiżowym konkursie. European Best Destinations organizowany jest od 2009 roku przez międzynarodową organizację z siedzibą w Brukseli, której celem jest promocja kultury i turystyki w Europie.– Bydgoszcz to idealne miejsce dla podróżników chcących odkrywać prawdziwe miasta z prawdziwymi ludźmi i chcących doświadczyć czegoś niezwykłego – tak uzasadnił nominację Bydgoszczy Maximilien Lejeune, dyrektor European Best Destinations.Bydgoskie Centrum Informacji przygotowało specjalne tablice, dzięki którym mieszkańcy mogli zachęcać innych do głosowania. Wystarczyło zrobić sobie zdjęcie z tablicą z napisem „Głosuję na Bydgoszcz”, by wesprzeć promocję tej akcji. Do akcji włączyli się znani Bydgoszczanie, m.in. Zbigniew Boniek, lekkoatleta Marcin Lewandowski, raper Bisz.