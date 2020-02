Wśród osób, które wróciły z Chin i przechodzą kwarantannę w szpitalu wojskowym we Wrocławiu jest mieszkaniec powiatu bydgoskiego - ustalili dziennikarze Polskiego Radia PiK.

To prawdopodobnie student Politechniki Rzeszowskiej, która ma umowę z chińską uczelnią. Prowincja Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan, ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł metalurgiczny i studenci jeżdżą tam w ramach wymiany międzynarodowej.Jak poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia żaden z 30 pacjentów, którzy w niedzielę wrócili z Wuhan nie jest nosicielem koronawirusa. Pozostaną w szpitalu do przyszłego tygodnia, kiedy ponownie zostaną poddani specjalistycznym testom.Do dziś do godziny 19.30 z powodu zarażenia koronawirusem zmarły 494 osoby.