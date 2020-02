Młodzi ludzie z Koła Naukowego Kryminologii Instytutu Prawa i Ekonomii UKW chcą się dowiedzieć, czy bydgoszczanie zdają sobie sprawę, jakie zachowanie może spowodować konflikt z prawem. Wymyślili anonimowe ankiety dotyczące wykroczeń.

Niszczenie grzybów w lesie, zabranie owoców z cudzego ogrodu to wykroczenie czy już przestępstwo? A może za żadną z tych rzeczy nic nam nie grozi. Co o tym sądzą pytani przez nas przechodnie?- Przestępstwo ma ciężką wagę, a wykroczenie to coś drobnego...- Myślę że każdemu się zdarzyło, bo to jest nieuniknione, żeby choć raz popełnić wykroczenie..- Czy zostałem złapany? Raz mi się zdarzyło. Przebiegłem na czerwonym świetle i dostałem stówkę mandatu...- usłyszała nasza reporterka.W poznaniu kodeksu wykroczeń może pomóc ankieta przygotowana przez studentów z Koła Naukowego Kryminologia UKW.- Każdego dnia ujawnianych jest 20 tys. wykroczeń, czyli 12 razy więcej, niż przestępstw - mówi Jarosław Janikowski, opiekun koła. Ludzie bardzo często sobie nie zdają sprawy, że popełnili wykroczenie. Np. przekraczają prędkość. Inne przykłady? Niewłaściwe oznakowanie nieruchomości, posesji, czy na przykład spekulacja biletami, czyli ich odsprzedaż po zawyżonych cenach.Ankieta podniesie świadomość prawną w zakresie wykroczeń. Jej wyniki zostaną opracowane przez studentów, a prawidłowe odpowiedzi wkrótce znajdą się w Internecie.Link do ankiety - Ankieta