Uwaga kierowcy i piesi z Bydgoszczy. Od czwartku (6.02) duże zmiany w organizacji ruchu w okolicach ronda Bernardyńskiego. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

- To kolejny etap budowy ulicy Kujawskiej i rozbudowy infrastruktury drogowej w ścisłym centrum miasta. W czwartek (06.02.) drogowcy zaczną wyburzać kamienicę przy Zbożowym Rynku 4 - informuje Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.- Jezdnia pod budynkiem przygotowanym do wyburzenia zostanie zamknięta, natomiast odcinek Wałów Jagiellońskich będzie zwężony na odcinku od zakładu karnego, w stronę ronda Bernardyńskiego. Pojazdy będą się tam poruszyły dwukierunkową jedną jezdnią. Zmiany dotyczą także pieszych. Chodnik pod planowanym do wyburzenia budynkiem zostanie całkowicie zamknięty, jak i również dwa pobliskie przejścia dla pieszych. Piesi będą musieli przemieszczać się po tym rejonie korzystając z placu Kościeleckich.Te zmiany będą trwały. Najpierw rozpocznie się wyburzanie wnętrza budynku, potem prace przeniosą się na zewnątrz. Później gruzowisko zostanie wywiezione. I dopiero wtedy rozpoczną się już prace przy docelowej jezdni, przy prawoskręcie w Zbożowy Rynek, a także budowa chodników - zapowiada Tomasz Okoński.Dodatkowo wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Sierocej od ul. Lenartowicza do ul. Traugutta.