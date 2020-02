Rak to nie wyrok - uspokajają specjaliści i zachęcają do badań profilaktycznych. Chorobom nowotworowym poświęcona była kolejna Środa z profilaktyką zorganizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy. Uczestnicy zajęć byli zdziwienie, jak pomocne w wykrywaniu guzków mogą być medyczne fantomy piersi i jąder.

W siedzibie NFZ przy ul. Łomżyńskiej, w środę (05.02.), każdy zainteresowany mógł nauczyć się m.in. samobadania piersi i jąder. Studenci medycyny opowiadali też o badaniach cytologicznych i badaniach prostaty. A Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ przypomniała o szybkiej ścieżce onkologicznej. Do skorzystania z niej uprawnia karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), zwana zieloną kartą.- Pacjentowi, który ma podejrzenie choroby nowotworowej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, i z tą kartą pacjent udaje się do szpitala. Diagnostyka - obecnie krótka - trwać powinna do siedmiu tygodni. W tym czasie wykonywane są badania diagnostyczne, następnie powinna zostać postawiona diagnoza, a konsylium złożone ze specjalistów ma za zadanie wspólnie z pacjentem przygotować plan leczenia osoby chorej na nowotwór - przypomina Barbara Nawrocka.Akcję NFZ zorganizowano w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem.