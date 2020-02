71-latek kłusował na ryby w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie (powiat włocławski). Za złamania prawa, bo w tym miejscu połowy są całkowicie zabronione, odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

– Wczoraj po południu policyjni wodniacy oraz funkcjonariusze z Państwowej Straży Rybackiej z posterunku we Włocławku podjęli razem na Jeziorze Rakutowskim czynności, które doprowadziły do zatrzymania mężczyzny kłusującego na tym akwenie. Jezioro Rakutowskie jest w gminie Kowal w powiecie włocławskim i jest rezerwatem przyrody. W związku z tym jakikolwiek połów ryb jest tam surowo zabroniony – poinformowała we wtorek st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Zespołu Prasowego KMP we Włocławku.Mężczyznę zatrzymano już na brzegu. Chwilę wcześniej porzucił on w zaroślach reklamówkę, w której były 4 szczupaki. Policjanci zabezpieczyli także łódź wiosłową, wędkę oraz inne narzędzia do połowu znalezione na miejscu zdarzenia.71-latek usłyszał już zarzut nielegalnego połowu ryb. Za ten czyn grozi kara do 2 lat więzienia, a także przepadek sprzętu wykorzystywanego do kłusownictwa.