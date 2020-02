Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu nie zamyka drzwi dla odwiedzających, ale wprowadza pewne ograniczenia. Fot. Katarzyna Prętkowska

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ogranicza możliwość odwiedzania pacjentów. Wszystko ze względu na liczbę chorych z objawami grypopodobnymi.

Pacjentów jest tak dużo, że trzeba dostawiać łóżka. Nie chcemy, żeby choroby się rozprzestrzeniały - mówi dr Janusz Mielcarek, rzecznik Woj. Szpitala Zespolonego w Toruniu.



- Obserwujemy zwiększoną liczbę infekcji zarówno w szpitalu pediatrycznym, jak i na oddziale chorób wewnętrznych, w szpitalu zakaźnym. Decyzja obejmuje wszystkie jednostki szpitala i polega na tym, że pacjentów można odwiedzać przez cały tydzień w godzinach między 15:00 a 17:00 i bardzo prosimy o to, aby to była tylko jedna osoba w tym samym czasie, żeby nie było tłumu wokół łóżek pacjentów, tak by maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia infekcji - powiedział dr Janusz Mielcarek.



Podobne ograniczenia wprowadził szpital we Włocławku. Tu także liczba pacjentów z objawami grypopodobnymi wzrosła w ostatnich dniach. Na podobny krok najprawdopodobniej zdecyduje się dyrekcja szpitala w Inowrocławiu.



Podobnych problemów nie mają szpitale w Bydgoszczy.