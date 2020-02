Akademia Przyszłości poszukuje wolontariuszy. Chodzi o dorosłych, którzy będą raz w tygodniu spotykać się z dzieckiem, by pomóc mu poradzić sobie z kłopotami i uwierzyć w siebie.

Wolontariusze wspierają dzieci w nauce, ale nie tylko.- Współpracuję z chłopcem, który jest bardzo żywotny. Myślę, że te spotkania dają mu takie poczucie, że może coś w życiu osiągnąć. Wystarczy po prostu poświęcić dziecku czas. Za każdym razem jest mi bardzo miło, kiedy jego mama mówi, że Dominik przyszedł bardzo zadowolony z zajęć, że bardzo mnie lubi i nie może doczekać się kolejnych zajęć. Nie jesteśmy nauczycielami, ani rodzicami, tylko po prostu kimś, kto ma to dziecko wspierać, bo to, co zakiełkujemy w tym dziecku teraz, to wyrośnie w przyszłości - powiedziała Monika Kondratowicz, wolontariuszka Akademia Przyszłości.W Bydgoszczy w Akademii jest około 40 dzieci. W całym kraju ponad 1300. Nadal 208 dzieci czeka na swojego dorosłego przyjaciela. Przyszli wolontariusze mogą zgłaszać sie za pośrednictwem strony https://akademiaprzyszlosci.org.pl/.Akademia Przyszłości to druga obok Szlachetnej Paczki akcja Stowarzyszenia Wiosna.