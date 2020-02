Tomasz Lenz: Sprawdzimy deklaracje prezydenta

- To chwyt na potrzeby kampanii wyborczej - tak poseł Tomasz Lenz skomentował wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy w tygodniku „Wprost” o tym, że rozważyłby podpisanie ustawy o związkach partnerskich. Szef PO w regionie, który był gościem Rozmowy Dnia podkreślał, że Platforma sprawdzi czy prezydent i rząd chcą rzeczywiście uregulować te kwestie.

- Dzisiaj w Polsce ogromna rzesza osób żyje w związkach mężczyzny i kobiety nieusankcjonowanych czy to ślubem cywilnym czy to kościelnym. To jest ponad 300 tys. par i te osoby rzeczywiście są w stanie pewnego zawieszenia i tu wcale nie chodzi o związki wyłącznie homoseksualne - osób, które są tej samej płci, kochają się, żyją ze sobą, ale chodzi także o osoby heteroseksualne, czyli mężczyznę i kobietę, którzy żyją razem, mają dzieci, mają dom i mają problem z tym, jak usankcjonować to prawnie w sytuacjach, w których jedna z osób umiera czy należy przekazać swoim dzieciom majątek, który został zgromadzony przez lata wspólnego życia. To jest tak naprawdę kwestia dotycząca wielu Polaków, a nie tylko osób o preferencjach homoseksualnych i chyba należy rzeczywiście się nad tym projektem pochylić - powiedział Tomasz Lenz.