W Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu otwarto niezwykłą wystawę. Anna Orska, profesor sztuki, prezentuje na niej biżuterię wykonaną z fragmentów drewna m.in. z dębu użytego w 971 roku do budowy wałów grodu poznańskiego.

Anna Orska

- Wystawa przyjechała do nas z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, z Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci, który posadowiony jest na drewnianych konstrukcjach wału otaczającego Gród Piastowski w Poznaniu - mówi Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.- Autorką wystawy jest Anna Orska, profesor sztuki. Wykorzystuje w swojej artystycznej twórczości złotniczej, jubilerskiej elementy, które dla przeciętnego człowieka wydają się odpadkiem, rzeczą zbędną, nie mającą żadnej wartości. Widzimy połączenie tysiącletniego drewna ze współczesną wizją artystki. Autorka w duchu jak najbardziej współczesnym myśli o ekologii, o przeszłości. To nowoczesne myślenie w jej biżuterii jest szczególnie widoczne. Tysiącletni dąb potraktowany został jak kamień szlachetny, jak szlachetny tworzywo, niejako drogocenna perła.Warto wiedzieć: 121 próbek drewna odkryto podczas wykopalisk na Ostrowie Tumskim. Wały zbudowano ok. roku 971. Ponad połowa użytych podczas wznoszenia wału i grodu drzew miała ponad 80 lat.Wystawę „1000 lat w naszyjnikach" można oglądać przez dwa miesiące.zaprojektowała tysiące wzorów biżuterii i niewielkich form wzorniczych. Charakterystyczne dla niej jest niestandardowe podejście do projektowania z uwagi na wykorzystywane materiały, a także koncepcję kolekcji. Anna Orska była prekursorką upcyklingu w polskim jubilerstwie. Stworzyła biżuterię m.in. ze starych lin żeglarskich, części samochodowych czy tysiącletniego drewna dębowego, pochodzącego z konstrukcji grodu Mieszka I na poznańskim Ostrowie Tumskim. Projekty te są prezentowane na wystawie „1000 lat w naszyjnikach”, która stanowi część interdyscyplinarnego programu zatytułowanego „Współczesne piękno dawnego drewna”, realizowanego przez Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu.Anna Orska podróżuje w poszukiwaniu inspiracji. Niektóre kolekcje artystki zostały zaprojektowane i wykonane za granicą, pod wpływem inspiracji tradycyjnym rękodziełem. Artystka wykonała kolekcje biżuterii z lokalnymi rzemieślnikami w Nepalu[6], Indonezji[7] i Wietnamie. (źr. wikipedia.pl)