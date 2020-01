Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia CO w Bydgoszczy./fot. Kamila Zroślak/archiwum

CO otwiera swoje drzwi w sobotę (01.02.) w godzinach 9:00 - 13:00. Chętni powinni się kierować do Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia (budynek „D").

Drzwi otwarte są odpowiedzią na coroczny Apel Polskiej Unii Onkologii. W programie akcji są:przesiewowe badania mammograficzne (kobiety w wieku 50–69 lat, raz na dwa lata), badania cytologiczne (kobiety w wieku 25–59 lat, raz na 3 lata), badania poziomu markera PSA w surowicy krwi (mężczyźni – bez choroby nowotworowej, od 55. roku życia – 30 osób) oraz badania poziomu markera CA125 w surowicy krwi (kobiety – bez choroby nowotworowej, u których w rodzinie wystąpił rak jajnika) – wskazana wcześniejsza rejestracja pod numerem tel. 52 374 32 38, dermatoskopowa ocena znamion skórnych – dr n. med. Tomasz Mierzwa – wskazana wcześniejsza rejestracja pod numerem tel. 52/ 374 32 38.Rejestracja obowiązuje także do badań kolonoskopowych.W czasie akcji na stoisku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można wykonać m. in. pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, porozmawiać o profilaktyce uzależnień, czy tez zrobić quiz wiedzy prozdrowotnej.Na stoisku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czekają informacje m.in. na temat świadczeń krótkoterminowych (zasiłki chorobowe, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne) oraz długoterminowych (renty, emerytury). Będzie także możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).Do dyspozycji pacjentów będzie także stoisko Narodowego Funduszu Zdrowia (możliwość uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), profilu zaufanego, możliwość wyrobienia karty EKUZ, informacje na temat e-recept i elektronicznego potwierdzania zleceń na wyroby medyczne, informacje o programach profilaktycznych), stoisko IFMSA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, stoisko Fundacji „Centrum Wsparcia Onkologicznego”.źródło: Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy