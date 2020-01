Od poniedziałku (03.02.), 57 dzieci z gminy Barcin znajdzie opiekę w nowym żłobku wybudowanym za prawie 6 i pół miliona złotych. Do tej pory najmłodsi mogli korzystać jedynie z oddziałów żłobkowych przy przedszkolu.

- Żłobek w Barcinie istnieje już od ponad 30 lat, ale został przekształcony w oddziały żłobkowe przy przedszkolu. A teraz mamy samodzielny, nowoczesny żłobek - mówi Lidia Szałkowska, dyrektor placówki.- Budynek jest bardzo funkcjonalny, posiada trzy sale zabaw z przyległymi sypialniami, z toaletami. Obok każdej sali są dwie salki terapeutyczne, zaplecze socjalne z samodzielną kuchnią, w której sami przygotowujemy posiłki dla dzieci. Mamy także patio, wewnętrzne podwórko, takie wyjście dla dzieci do codziennego przebywania na świeżym powietrzu. Oczywiście jest też bezpieczny plac zabaw.W żłobku opiekę znajdzie 57 dzieci, o które dbać będzie 10 opiekunek, 4 woźne, 2 kucharki, konserwator, intendent.Układ funkcjonalny budynku obejmuje:3 sale żłobkowe,3 sypialnie / leżakowanie z wejściem z sali dziennej, każda wyposażona w 20 leżaków, szafkę na leżaki, szafkę na pościel oraz zacieniającej rolety, 3 łazienki dla dzieci wyposażone w: 2 umywalki, 1 miskę ustępową, kabinę dla opiekunów, półki dla dzieci, wanienkę dla dzieci, półki na nocniki, zlew gospodarczy do mycia nocników, 2 sale rehabilitacyjne/ terapii wyposażone w sprzęt do terapii, szatnię dla dzieci, wózkownię, szatnię dla personelu oraz jadalnię dla personelu, izolatkę dla dzieci chorych wyposażoną w przewijak, leżak, stolik i krzesełka dla dziecka i opiekuna, wc dla gości, wc z prysznicem dla personelu, pełne zaplecze kuchenne w postaci m.in.: kuchni, zmywalni, kuchni mlecznej, zaplecze administracyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie woźnego, węzeł c.o., rozdzielnia elektryczna.Powierzchnia całkowita budynku wynosi 884,39 m2