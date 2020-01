Grudziądzkie Wodociągi popłynęły z kasą? Sprawdza to prokuratura

Pod koniec 2019 roku nowe władze miejskiej spółki Wodociągi i Oczyszczalnia kupiły od miasta za ponad 60 mln zł infrastrukturę do odprowadzania wód opadowych. Fot. Pixabay.com

Grudziądzka prokuratura sprawdza czy nie doprowadzono do wielkiej szkody majątkowej w miejskich Wodociągach. Śledztwo prowadzone jest w sprawie możliwego nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Pod koniec 2019 roku nowe władze miejskiej spółki Wodociągi i Oczyszczalnia kupiły od miasta za ponad 60 mln zł infrastrukturę do odprowadzania wód opadowych. Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej sprawie radny Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Wiśniewski, uważając że dokonano nierzetelnej wyceny.



- Zakup od gminy miasta Grudziądz infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych mogło spowodować szkodę majątkową o wielkich rozmiarach - mówi zastępca prokuratora rejonowego Magdalena Chodyna.



Równocześnie komisja rewizyjna Rady Miasta w Grudziądzu wezwała Wodociągi do wyłonienia w przetargu profesjonalnej firmy, która w sposób prawidłowy wyceni kupiony miejski majątek.