Fot. Michał Zaręba

Zezwolenie na przebudowę mostu Piłsudskiego przekazał prezydentowi Torunia wojewoda kujawko - pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Dokument dotyczy też postawienia przeprawy tymczasowej, z której będą korzystać kierowcy podczas remontu mostu w centrum miasta.

- Dzięki tej decyzji i trwającemu obecnie przetargowy zakładamy, że wiosną rozpoczniemy przebudowę tego mostu. Najpierw ograniczenia ruchu obejmą jeden pas ruchu na moście, ale później - praktycznie całe drugie półrocze bieżącego roku - to będzie czas, kiedy całe nawierzchnie na moście muszą być zdjęte i na nowo położone - powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.



- To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Torunia, ale dla całego kraju - dodał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



- Po obu stronach mostu będą chodniki, ścieżka rowerowa. Ogólna szerokość 4,20 m. 3 punkty widokowe po wschodniej stronie mostu, 1 punkt po stronie zachodniej, zejście schodami na Kępę Bazarową, zjazd dla inwalidów i rowerzystów w kierunku na Zamek Dybowski, windy i schody na Bulwar Filadelfijski - powiedział Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu



Prezydent miasta zakłada, że dzięki mostowi tymczasowemu, a przede wszystkim mostowi generał Elżbiety Zawackiej ruch w Toruniu odbywał się będzie objazdami, ale sprawnie.



Przebudowa i modernizacja mostu Piłsudskiego ma kosztować 100 mln zł. Miasto będzie strać się o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa.



Most im. Piłsudskiego, z którego roztacza się widok na panoramę Torunia, jest najstarszą z istniejących w mieście przepraw drogowych.



Pochodzi z początku XX w. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł, most oddano do użytku w 1932 r. Most został wysadzony w 1939 r. przez wycofujące się wojsko polskie, a po odbudowaniu wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 r.



Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 r., a drugą - w 2011 r. W 2013 r. otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.