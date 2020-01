Paweł Szramka o finansowaniu partii politycznych

Takie rozwiązanie na pewno byłoby bardziej sprawiedliwe — tak o pomyśle ustawy umożliwiającej ugrupowaniom politycznym wtórny podział subwencji mówił poseł Paweł Szramka z Koalicji Polskiej PSL Kukiz'15.

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia z Pawłem Szramką

- Na pewno byłoby uczciwsze. Faktycznie byłby to ukłon w stronę mniejszych ugrupowań, a najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie wyborcom decyzji, na którą partię czy na które ugrupowanie chce się oddać swoje pieniądze, na przykład w odpisie od podatku - powiedział Paweł Szramka.Wkrótce do Sejmu może trafić ustawa umożliwiająca wtórny podział subwencji partyjnych. To rewolucja i wzmocnienie mniejszych graczy kosztem dużych — napisała „Rzeczpospolita”.