Tę sztukę wykorzystuje się w inżynierii kosmicznej czy medycynie, choć powstała ponad 1300 lat temu. Mowa o origami, czyli o pradawnej technice składania papieru. Uczyli się jej najmłodsi włocławianie, uczestnicy zajęć w Browarze B.

- To nawet dużo wymaga cierpliwości, bo tak to by było nierówno... - Można się się nauczyć, jak się robi taką, jakby to powiedzieć, magię papieru... - Ja zrobiłam serduszko, żabę, motylka. Bardzo lubię te zajęcia, lubię plastykę... - usłyszała nasza reporterka od najmłodszych uczestników zajęć.Zbigniew Piwoński wprowadzał dzieci w arkana papierowej sztuki.- No niestety, tutaj potrzeba dużo cierpliwości, dużo solidności i dużo skupienia. Ja wiem, że żyjemy w świecie jednego kliknięcia, że wszystko mamy w telefonie, i mamy od razu, prawie że podane jak na tacy. Tutaj potrzeba kilka godzin pracy na jeden model - co najmniej - zaznacza instruktor.W połowie lutego w Browarze B ruszy sekcja origami. Trwają zapisy. To propozycja nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych.