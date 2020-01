- Nasze decyzje przy robieniu codziennych zakupów mają ogromne znaczenie - przekonywał w Rozmowie Dnia Radia PiK Marcin Wroński, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ośrodek zamierza w tym roku przeprowadzić kampanię na rzecz kupowania tego, co powstaje w naszym kraju.

- Gdybyśmy o jeden procent zmienili nasze wybory na korzyść towarów polskich, budżet wiele by na tym zyskał - argumentuje Marcin Wroński.- Ktoś obliczył, że jeżeli nasze nawyki konsumenckie zmienimy o 1 procent, będzie to skutkowało zyskiem 6 miliardów złotych rocznie do budżetu państwa. Badania te nie były zrobione wyłącznie na podstawie sprzedaży żywności, tylko ogólnie, na podstawie wszystkich produktów. 6 miliardów więcej do budżetu. Widzimy jak w innych krajach Europy jest ważny i rozbudowany patriotyzm konsumencki. Na przykład w Niemczech, w niemieckiej sieci handlowej na pierwszym miejscu są rodzime produkty. Nie znajdziemy na półkach, np. nabiału z Polski.